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Александр Алиев: Тренировка в куртке «Локомотива»? Пишут, что это все, что у меня осталось
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Александр Алиев: Тренировка в куртке «Локомотива»? Пишут, что это все, что у меня осталось 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
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"Я сидел дома, хоть и тренировался для себя. Было много свободного времени, я люблю футбол, хотел чем-то заниматься. У меня не получилось найти команду в качестве футболиста, поэтому сразу откликнулся на это предложение. Тренировка в куртке «Локомотива»? Не имеет значения, в какой курточке я пришёл. У меня есть курточки и «Анжи», и «Динамо». Я читаю комментарии, мол, это всё, что у меня осталось. Нет, это не так. У меня много чего осталось. Просто взял куртку «Локомотива». Мне интересно почитать мнения и отзывы. К тому же не привыкать к критике, помню, что писали болельщики, когда я переходил из «Динамо» в «Локомотив», — передает слова Алиева Football24.
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