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На обновление стадиона «Зенит» в Волгограде потратят 5,5 млн рублей
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На обновление стадиона «Зенит» в Волгограде потратят 5,5 млн рублей 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Власти объявили аукционы на оснащение стадиона «Зенит» в Волгограде, на эти цели выделено около 5,5 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, средства пойдут на обновление покрытия легкоатлетического сектора, а также на закупку специализированного оборудования по уходу за футбольным полем с травяным покрытием. Подрядчик, т.е. победитель аукционов станет известен в конце марта. Отметим, что на легкоатлетическом секторе часто проводятся соревнования по прыжкам в длину и высоту, а также тренировки спортсменов.
Напомним, что реконструкция «Зенита» стартовала в конце ноября 2017 года. Специалисты уже успели модернизировать сети теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Кроме того, на стадионе установили четыре прожектора. Рядом с объектом построили трансформаторную подстанцию и ввели в эксплуатацию дизель-генераторную установку. На всей территории стадионе установлено 120 камер видеонаблюдения, а рядом с ним оборудована парковка на 76 авто. Кроме того, в рамках реконструкции появилось новое футбольное поле с травяным покрытием.
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