Стали известны подрядчики, которые отремонтируют в Волгограде 25 улиц

Власти назвали строительные компании, которые возьмутся за обновление 25 улиц в Центральном, Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в городе разыграли еще четыре лота, связанных с ремонтом дорог. По итогам аукционов обновлением улиц в Дзержинском и Советском районах займутся МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района». ООО «Астрол-ДСК» обновит дороги в Центральном районе, а АО «Донаэродорстрой» — в Ворошиловском.

В целом в 2018 году будет отремонтировано 54 улицы, расположенные во всех районах Волгограда.