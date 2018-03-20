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Стали известны подрядчики, которые отремонтируют в Волгограде 25 улиц
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Стали известны подрядчики, которые отремонтируют в Волгограде 25 улиц 

АиФ Волгоград 8 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Власти назвали строительные компании, которые возьмутся за обновление 25 улиц в Центральном, Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в городе разыграли еще четыре лота, связанных с ремонтом дорог. По итогам аукционов обновлением улиц в Дзержинском и Советском районах займутся МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района». ООО «Астрол-ДСК» обновит дороги в Центральном районе, а АО «Донаэродорстрой» — в Ворошиловском.
В целом в 2018 году будет отремонтировано 54 улицы, расположенные во всех районах Волгограда.
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