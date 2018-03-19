Филип Ларсен: В плей-офф если ты устал — нужно сыграть умнее

Напомним, пока счет в серии 1-1. Третий матч пройдет в Челябинске 20 марта.

— Это тяжелые матчи, это плей-офф. Мы много владеем шайбой, но «Трактор» играет с умом. Мы должны быть очень внимательны и хладнокровны. И, конечно, забивать.

— У «Салавата Юлаева» было семь игр в первом раунде. Что насчет физического состояния? — Безусловно, это трудно, но все в равных условиях. Как есть, так есть. Я думаю, люди обращают на это слишком много внимания, что это тяжело. Это весело! Мы хотим быть здесь. Все в равных условиях, а если ты устал — нужно сыграть умнее.

— Что нужно улучшить в следующих играх? — Я не думаю о проблемах при игре в большинстве, я думаю, у нас хороший розыгрыш. Мы контролируем шайбу, у нас много моментов. Пока шайба не идет в ворота. Если ты начинаешь думать об этом слишком много, то бывают проблемы, а если ты делаешь то, что должен, то результат придет. Я не беспокоюсь об этом, мы просто должны продолжать в том же духе.