Ещё
Божович: не чувствовал, что Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Божович: не чувствовал, что Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 23-го тура РФПЛ.
«И «Ростов» мог выиграть, и мы могли выиграть, учитывая моменты. Может быть, Карпин говорит о потерянных очках, потому что мы два раза отыгрывались. «Арсенал» лучше играл. Моменты были у обеих команд, а мы были к победе ближе.
Мы всегда хотим контролировать мяч, но не всегда получается. «Ростов» — это очень хорошая команда, много опытных игроков, много тех, кто очень хорошо играет на втором этаже, выигрывает единоборства. Думаю, Гацкан — это большая для них потеря.
Означал ли выход Расича, что мы до последнего надеялись на победу? Это нормально, почему нет? А какая разница по очкам? Лучше зацепиться за три.
Не почувствовал, чтобы Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина. Его задача — забивать голы. Он играет не против Карпина, играет для себя. Что сказал ему в перерыве? Ничего — продолжать работать, цепляться за мяч, биться, что сравняем счёт», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение