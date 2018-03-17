Божович: не чувствовал, что Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 23-го тура РФПЛ.

«И «Ростов» мог выиграть, и мы могли выиграть, учитывая моменты. Может быть, Карпин говорит о потерянных очках, потому что мы два раза отыгрывались. «Арсенал» лучше играл. Моменты были у обеих команд, а мы были к победе ближе.

Мы всегда хотим контролировать мяч, но не всегда получается. «Ростов» — это очень хорошая команда, много опытных игроков, много тех, кто очень хорошо играет на втором этаже, выигрывает единоборства. Думаю, Гацкан — это большая для них потеря.

Означал ли выход Расича, что мы до последнего надеялись на победу? Это нормально, почему нет? А какая разница по очкам? Лучше зацепиться за три.

Не почувствовал, чтобы Дзюба был особенно мотивирован играть против Карпина. Его задача — забивать голы. Он играет не против Карпина, играет для себя. Что сказал ему в перерыве? Ничего — продолжать работать, цепляться за мяч, биться, что сравняем счёт», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».