Фанатов «Спартака» на матче в Казани было больше, чем болельщиков «Рубина»

Как красно-белые взяли Казань, и почему за «Рубин» было очень грустно.

За час до начала матча подхожу к кассам «Казань-Арены». У окошек — четыре человека, вокруг стадиона — пустота.

— Сколько билетов продали? — спрашиваю как-то по инерции. Ведь знаю, что мало. — Вот сто-о-лько! — празднично тянет девушка, проводя ладонью над головой. — 30 тысяч. Такого ещё не было.

И не стало. Как мне потом объяснили казанские журналисты, в кассе могли просто напутать мероприятия. Ведь вслед за субботним футболом на «Казань-Арене» следовал воскресный концерт в день выборов. И судя по обстановке — именно к этому мероприятию, а не к «Спартаку» , здесь в последние дни готовились и именно на него пытались собрать как можно больше людей.

Впрочем, пришедшие на матч 15 тысяч человек — всё равно грандиозная посещаемость для нынешнего «Рубина» . И дело даже не в жутком, почти 20-градусном холоде. Просто реалии интереса к футболу в городе таковы, что на «Динамо» в ноябре было всего 2000 человек.

Хотя и в случае со «Спартаком» повод для радости выглядел сомнительно. Да, стадион выглядел не так грустно как обычно. Да, клубу даже удалось заработать. Да, здесь даже было ярко и громко. Только всё: и деньги, и шум, и атмосферу принесли фанаты гостей.

Казалось, что без «Спартака» почти никого бы не осталось.

И глупо говорить, что все 10 тысяч человек, решили отморозиться на футболе, приехали из Москвы. Это неправда. За «Спартак» болели тысячи местных, которых за долгие и успешные годы так и не научили поддерживать «Рубин».

Зато жители Казани и районов получили то, к чему стремились — почувствовали себя гостями в собственном городе, вновь попав в бессмысленную давку на входе. Она, в отличие от результатов, остаётся для «Рубина» неизменной, что в эпоху «Центрального» стадиона, что на современной арене к чемпионату мира.

Родной дом и родной газон тоже были против Казани. Первый гол «Рубину» и был бы невозможен без поля. Сесар Навас собирался сделать вынос после отскока от газона, но не учел, что под ногами песочница. Так и не подлетевший мяч оказался у Ханни, который забил дебютный гол в России.

— Это огород, — сказал после матч Бердыев. — Мы уже предъявили претензии, потому что в Москве такая же погода, только поля хорошие.

Трава в Казани не выросла от слова вообще. И все то зеленое, что вы видели на экране, — было лишь искусственной подделкой.

Хотя предъявлять претензии по ситуации с газоном тоже вроде бы некому. С одной стороны, стадион принадлежит отдельной структуре, которая не ковыряет в носу, а зарабатывает за 30 миллионов в год, сдавая помещения под рестораны, гостиницы, фитнес-центры. Видимо, так получилось, что о газоне они этой зимой забыли. Или решили забыть. Ведь, как говорят, «Рубин» не расплатился с долгами за пользование стадиона, да и не очень-то помнил о контроле за состоянием поля, раз игра в песочнице стала для Бердыева сюрпризом.

И факт, что именно этот бардак стал одной из результативных причин поражения, — он вполне заслужен и красноречив.

Вообще о Казани и «Рубине» хочется написать что-то хорошее. Обо всех людях, которые продолжают ходить на футбол вопреки и работать в нем, понимая, что их труд не так уж важен. Им ведь есть, с чем сравнивать. С дружелюбным хоккеем, где можно выпить пиво и провести время с удовольствием. С волейболом, где пока играют лучшие исполнители мира. Планка в этих видах спорта поднята так высоко, что ты не понимаешь, почему руководство богатейшей республики допустило строительство стадиона без крыши, почему здесь не интересуются привлечением на трибуны болельщиков и каким образом не получается сделать нормальным даже газон.

Футбольная Казань никак не может обрести добрых, понятных традиций, поэтому безразличная, либо озлобленная реакция болельщиков логична. После гола Ханни фан-сектор бросает в спину Джанаева заряд «Рыжиков, Рыжиков». И в этот момент обидно не только за вратаря, но и за весь «Рубин».

В «Спартаке» же все на контрасте. Ближе к концу матча девушка вешает плакат: «Если я привезу футболку Селихова, то парень сделает мне предложение». И вратарь «Спартака» бежит к трибуне, чтобы организовать свадьбу.

Хотя дело ведь не только в Казани. Мы вспоминаем о ней, потому что в «Рубине» есть деньги, есть трофеи. Ведь при желании можно пройтись хотя бы по этому туру и вспомнить, что на матча «СКА-Хабаровска» с «Уралом» пришли, похоже, только солдаты, но и те не выдержали сбежали с трибун за 15 минут до конца.

Это реалии нашего медленно погибающего футбола. И, что бы вы ни говорили, все еще держится он именно за счёт «Спартака» — любви и ненависти к команде, за которую в лютых холод и за тысячу километров от Москвы болеет весь стадион. Команду, которую не зря называют народной.