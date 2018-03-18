«Шахтер» предложил Фонсеке новый контракт

Ожидается, что новый контракт будет рассчитан на два года.

45-летний португальский специалист пока раздумывает над этим предложением. Ранее сообщалось, что Фонсека может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что информация о продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером появится в ближайшее время.

Действующий контракт Фонсеки с донецким клубом истекает будущим летом.

Напомним, в текущем сезоне «Шахтер» дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира команда в упорной борьбе уступила «Роме» (2:1, 0:1).