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«Шахтер» предложил Фонсеке новый контракт
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«Шахтер» предложил Фонсеке новый контракт 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: Soccer News
Ожидается, что новый контракт будет рассчитан на два года.
45-летний португальский специалист пока раздумывает над этим предложением. Ранее сообщалось, что Фонсека может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что информация о продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером появится в ближайшее время.
Действующий контракт Фонсеки с донецким клубом истекает будущим летом.
Напомним, в текущем сезоне «Шахтер» дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира команда в упорной борьбе уступила «Роме» (2:1, 0:1).
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