Ещё
Поль Сезанн избран новым президентом Республики кошек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поль Сезанн избран новым президентом Республики кошек 

АиФ Санкт-Петербург 9 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Выборы президента Республики кошек прошли в субботу в городе на Неве, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Прежний 18-летний президент петербургской Республики кошек эрмитажный кот Жан Батист Мишель Валлен Деламот покинул этот пост 1 марта 2018 года, подав в отставку. В начале в президентскую гонку включилось 9 котов и кошек, затем в финал предвыборной борьбы вошли три кандидата.
Сегодня избиратели по очереди подходили к мискам, напротив каждой из которых висела фотография кандидата в президенты. Поел корм — отдал голос. За тем, чтобы не было никаких нарушений и голосующие не ели сразу из двух мисок, следили наблюдатель.
Большинством голосов новым президентом кошачьей Республики стал тойгер Поль Сезанн, представитель олигархических кругов. Он баллотировался на выборы во второй раз. В 2016 году ему не удалось найти достаточного доверия горожан для выхода в финал.
В 2018 году Поль Сезанн выступал за открытие Республики котят. Предполагается, что в ней будут жить только маленькие представители семейства кошачьих, а за их жизнью можно будет следить в прямом эфире. Еженедельно кто-то из них будет покидать теледом и переезжать в человеческие семьи.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
СК опубликовал видео нападения на девушку у метро «Площадь Восстания» «Зенит» покинул Лигу Европы по сумме двух встреч Время работы метро в Петербурге продлят из-за матча «Зенита» с «Лейпцигом»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение