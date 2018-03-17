Поль Сезанн избран новым президентом Республики кошек

Выборы президента Республики кошек прошли в субботу в городе на Неве, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Прежний 18-летний президент петербургской Республики кошек эрмитажный кот Жан Батист Мишель Валлен Деламот покинул этот пост 1 марта 2018 года, подав в отставку. В начале в президентскую гонку включилось 9 котов и кошек, затем в финал предвыборной борьбы вошли три кандидата.

Сегодня избиратели по очереди подходили к мискам, напротив каждой из которых висела фотография кандидата в президенты. Поел корм — отдал голос. За тем, чтобы не было никаких нарушений и голосующие не ели сразу из двух мисок, следили наблюдатель.

Большинством голосов новым президентом кошачьей Республики стал тойгер Поль Сезанн , представитель олигархических кругов. Он баллотировался на выборы во второй раз. В 2016 году ему не удалось найти достаточного доверия горожан для выхода в финал.

В 2018 году Поль Сезанн выступал за открытие Республики котят. Предполагается, что в ней будут жить только маленькие представители семейства кошачьих, а за их жизнью можно будет следить в прямом эфире. Еженедельно кто-то из них будет покидать теледом и переезжать в человеческие семьи.