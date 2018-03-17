Миодраг Божович: «Дзюба играл не против Карпина, а за себя»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович считает, что его команда смотрелась предпочтительнее «Ростова» в матче 23-го тура премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

— Для меня не так важно, кто обрел очки, кто потерял. Выиграть могли и мы, и «Ростов», — отметил в эфире канала «Наш футбол» Божович. — Возможно, Карпин думает, что они потеряли очки, потому что мы отыгрывались. Но моменты были у одних и других. Мы были даже ближе к победе.

Мы всегда стараемся контролировать мяч. Иногда получается, иногда нет. Все зависит от противника. «Ростов» очень хорошая команда, много опытных игроков, много футболистов, хорошо играющих на втором этаже. Для них стал большой потерей Гацкан. Он важен.

Выход Расича? Мы хотели играть на победу до последних минут. Это нормально. Лучше цепляться за три очка.

Мотивирован ли был Дзюба на игру против Карпина? Задача Дзюбы забивать голы. Он играет не против Карпина, он играет за себя. Что говорил Дзюбе в перерыве? Чтобы он продолжал бороться, сражаться, цепляться, потому что можно сравнять счет.

Трансляция матча «Арсенал» — «Ростов»