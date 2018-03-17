Ростовский стадион для чемпионата мира-2018 сдали в эксплуатацию

Стадион «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию, на нем пройдут игры чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области.

Документы о готовности стадиона подписали 16 марта. Арену начали строить в 2014 году, на финальный этап возведение стадиона вышло в феврале 2017-го, в середине того же года началась укладка газона и монтаж кресел.

Строительство «Ростов-Арены» закончили в декабре, к марту были готовы все необходимые для приемки стадиона документы.

Футбольный чемпиона мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, финальный матч и матч открытия состоится в Москве в «Лужниках».