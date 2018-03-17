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Ростовский стадион для чемпионата мира-2018 сдали в эксплуатацию
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Ростовский стадион для чемпионата мира-2018 сдали в эксплуатацию 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Стадион «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию, на нем пройдут игры чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области.
Документы о готовности стадиона подписали 16 марта. Арену начали строить в 2014 году, на финальный этап возведение стадиона вышло в феврале 2017-го, в середине того же года началась укладка газона и монтаж кресел.
Строительство «Ростов-Арены» закончили в декабре, к марту были готовы все необходимые для приемки стадиона документы.
Футбольный чемпиона мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, финальный матч и матч открытия состоится в Москве в «Лужниках».
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