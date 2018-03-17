Карпин: футболисты неправильно выбрали бутсы, не я же скольжу, а они

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 23-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Матч завершился результативной ничьей — 2:2.

«Учитывая то, как развивался матч, скорее мы потеряли два очка, чем приобрели одно. Вели дважды, а упустили победу. Мы готовились, знали, что будет много подач с флангов, но второй гол пришёл именно с фланга. Неудачно поскользнулись, не смогли выбить мяч. Значит, это не удалось. Почему сделал замену в перерыве? Не устраивал ход игры. В том, что игроки дважды поскользнулись, когда нам забивали голы, поле не может быть виновато. Значит, виноваты шипы. Видимо, неправильно выбрали бутсы. Почему? Спросите у футболистов. Не я же скольжу, а они. Дзюба оформил дубль? Мы же вроде в свои ворота первый гол забили. По-моему, Калачёв забил. Показалось ли, что у Дзюбы была повышенная мотивация? Все были мотивированы — и «Ростов», и «Арсенал». Я что, за Дзюбой, что ли, смотрел? Или смотрел за своими футболистами?», — отметил Карпин в эфире телеканала «Наш Футбол».