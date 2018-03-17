В интеллектуальных боях сразятся вологодские семьи

Отборочный этап семейных интеллектуальных боев «Мы — вологжане!» пройдет 18 марта в 8 вологодских школах. Команды, в состав которых должны входить 5 учеников и 5 взрослых, продемонстрируют эрудицию и логическое мышление. Померяются знаниями ученики и родители школ №№ 5, 9, 14, 26, 30, 32, 37, 41.

Игры, организатором которых выступили Городское общественное движение «Клуб умных игр» и Администрация города Вологды, пройдут под руководством ведущего, он же будет и судьей. Помогать ему будут наблюдатели и секретари.

Команды с игроками из начальной школы первыми пройдут баттлы, для них бои начнутся в 11 часов. В 12-30 их сменят ребята из среднего звена, а в 14-00 на «поле боя» выйдут старшеклассники.

В первом «музыкальном» туре задача команд — по музыкальному фрагменту узнать мультфильм или художественный фильм. Во втором конкурсе нужно ответить на вопросы, посвященные Вологде. В третьем туре участникам предложат узнать персонажа из фильма по изображениям.

В каждой возрастной категории определяются три сборных — победителя, набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками Финала, который пройдет 1 апреля.

Интеллектуальные бои станут частью фестиваля творчества «Мы вологжане — мы талантливы!». В круговороте талантов участники смогут проявить свои вокальные, хореографические и актерские способности. Концерты и выставки творческих работ пройдут в каждой вологодской школе.