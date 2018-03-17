Бьёрндалена в президенты!

Норвежец Андерс Бессеберг не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах президента Международного союза биатлонистов, он считает, что его потенциальным преемником мог бы стать Уле Эйнар Бьёрндален, сообщает норвежский телеканал NRK.

По мнению 72-летнего норвежца, у Бьёрндалена есть все, что нужно для работы на этом посту, если он вдруг решит завершить спортивную карьеру после этого спортивного сезона.

Бьёрндален в течение 16 лет является главным представителем спортсменов в Международном союзе биатлонистов. Возможно, для начала он мог бы стать членом Исполкома Федерации, если его вообще привлекает подобная деятельность, считает Бессеберг.

Сам Бессеберг занимает пост президента IBU 26 лет. Он не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах на конгрессе Федерации в сентябре этого года, хотя многие считают, что он должен продолжать оставаться на своем посту, пока не улягутся страсти вокруг доклада Макларена и обвинений России в использовании допинга.