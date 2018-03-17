Ещё
Бьёрндалена в президенты!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьёрндалена в президенты! 

ИноСМИ 12 часов назад
Фото: ИноСМИ
Норвежец Андерс Бессеберг не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах президента Международного союза биатлонистов, он считает, что его потенциальным преемником мог бы стать Уле Эйнар Бьёрндален, сообщает норвежский телеканал NRK.
По мнению 72-летнего норвежца, у Бьёрндалена есть все, что нужно для работы на этом посту, если он вдруг решит завершить спортивную карьеру после этого спортивного сезона.
Бьёрндален в течение 16 лет является главным представителем спортсменов в Международном союзе биатлонистов. Возможно, для начала он мог бы стать членом Исполкома Федерации, если его вообще привлекает подобная деятельность, считает Бессеберг.
Сам Бессеберг занимает пост президента IBU 26 лет. Он не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах на конгрессе Федерации в сентябре этого года, хотя многие считают, что он должен продолжать оставаться на своем посту, пока не улягутся страсти вокруг доклада Макларена и обвинений России в использовании допинга.
72-летний президент и ранее неоднократно говорил о своем желании оставить пост руководителя IBU, но, тем не менее, поддавался на уговоры. Последний раз это было в 2014 году. Он согласился остаться на посту, чтобы помешать прийти к власти в Федерации известному российскому биатлонисту Александру Тихонову.
ИноСМИ: последние новости
Оксана Мастерс: путь от украинского детдома до паралимпийской звезды Допинговый скандал. Разница между МОК и МПК До чемпионата мира по футболу осталось 100 дней: как к нему готовится Россия?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение