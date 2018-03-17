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17-летний Денисенко дебютирует за «Локомотив» во втором матче серии со СКА
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17-летний Денисенко дебютирует за «Локомотив» во втором матче серии со СКА 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Нападающий Григорий Денисенко включен в состав «Локомотива» на второй матч серии со СКА. Напомним, первую встречу ярославцы проиграли со счетом 0:4. Состав СКА не претерпел изменений по сравнению с первым матчем.
17-летний Денисенко занял место Брэндона Козуна в тройке с Максимом Тальбо и Петри Контиолой.
Отметим, что в стартовом составе выйдет вратарь Александр Судницин вместо Алексея Мурыгина, замененного по ходу первого матча после четырех пропущенных шайб.
Полностью состав «Локомотива» выглядит так:
вратари: Судницин (Мурыгин);
защитники: Крунвалль — Накладал, Елесин — Любушкин, Черепанов — Коледов, Ковалев;
нападающие: Тальбо — Контиола — Денисенко, Мосалев — Локтионов — Апальков, Каюмов — Красковский — Коршков, Ильенко — Кадейкин — Картаев, Иванов.
Добавим, что Денисенко с очень большой долей вероятности будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2018.
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