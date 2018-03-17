Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову

Валерий Карпин продолжает обживаться в Ростове-на-Дону. Тренер уже перевез в южный город жену, без проблем ездит по местным улицам на служебной машине, а на днях познакомился с «Ростов Ареной, которую построили к ЧМ-2018.

Перед матчем с „Арсеналом“ весь „Ростовом“ отвезли на новый стадион. Команда „выбрала“ домашнюю раздевалку, осмотрела поле, которое находится в идеальном состоянии. До первого тестового матча на арене осталось менее месяца. В середине апреля желто-синие будут принимать „СКА-Хабаровск“. Не самая яркая афиша, но открыть и проверить стадион все же когда-нибудь надо.

Что касается тренировки перед игрой с „Арсеналом“, проводить ее решили дома. В середине марта на Тулу „обрушились“ морозы, из-за которых лишний раз выходить на улицу не самое приятное испытание.

УТРОМ — МИНУС 16 Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось. Все-таки прогноз погоды был благоприятным. К стартовому свистку воздух должен был „прогреться“ до 10 ниже нуля, поэтому экстренных мер не принимали. Не стали делать даже никаких „контрольных замеров“.

🤔🤔🤔#АрсеналРостов pic.twitter.com/Jw9sGgbuuP — Football Club Rostov (@rostovfc) 17 марта 2018 г.

Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.

Игорем Шевченко. »Разогревали» болельщиков в такой мороз уже в традиционной фан-зоне. За 1.5 часа до матча поклонники туляков могли пообщаться с травмированным Лукой Джорджевичем

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

Около 5 минут старые знакомые что-то с интересом обсуждали. Сразу после оживленной беседы ветераны «Ростова» попали в объятия Артема Дзюбы, у которого как всегда нашлось парочка шуток для друзей.

Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая «дуэль» после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена.

ИОНОВ — ДЗЮБА — 2:2 Несмотря на морозную погоду, без болельщиков матч не остался. Зрители собрались на каждой из трибун. Не был пустым и гостевой сектор. За «Ростов» переживало около 150 человек.

Те, кто все же рискнул здоровьем — не прогадали. Гости неожиданно стартовали агрессивно и уже на 8-й минуте Алексей Ионов открыл счет после паса Бьорна Сигурдарсона . «Викинг» в первом тайме был на поле лучшим. Много выигранной борьбы, скидки не партнеров. Иногда казалось, что по игровому интеллекту исландец в разы превосходит всех остальных.

«Арсенал» ответил голом Дзюбы, который здорово открылся в чужой штрафной и замкнул фланговую передачу. Показалось, что туляки забьют еще, но вновь о себе заявил Ионов, сыгравший на добивании.

После перерыва гости чуть успокоились и были наказаны. Дзюба оформил дубль и передал очередной «привет» Роберто Манчини Станиславу Черчесову . Сейчас форвард находится в потрясающей форме.

Концовка матча превратилась в сумбур, но самый реальный шанс забить упустил Александр Зуев , который из убойной позиции не попал в пустые ворота.

«Ростов» Карпина набирает очки во второй встрече подряд, но побед у нового тренера желто-синих еще нет.