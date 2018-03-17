Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову 

КАРПИН ПОБЫВАЛ НА «РОСТОВ АРЕНЕ»
Валерий Карпин продолжает обживаться в Ростове-на-Дону. Тренер уже перевез в южный город жену, без проблем ездит по местным улицам на служебной машине, а на днях познакомился с «Ростов Ареной, которую построили к ЧМ-2018.
Перед матчем с „Арсеналом“ весь „Ростовом“ отвезли на новый стадион. Команда „выбрала“ домашнюю раздевалку, осмотрела поле, которое находится в идеальном состоянии. До первого тестового матча на арене осталось менее месяца. В середине апреля желто-синие будут принимать „СКА-Хабаровск“. Не самая яркая афиша, но открыть и проверить стадион все же когда-нибудь надо.
Что касается тренировки перед игрой с „Арсеналом“, проводить ее решили дома. В середине марта на Тулу „обрушились“ морозы, из-за которых лишний раз выходить на улицу не самое приятное испытание.
УТРОМ — МИНУС 16 Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось. Все-таки прогноз погоды был благоприятным. К стартовому свистку воздух должен был „прогреться“ до 10 ниже нуля, поэтому экстренных мер не принимали. Не стали делать даже никаких „контрольных замеров“.
🤔🤔🤔#АрсеналРостов pic.twitter.com/Jw9sGgbuuP — Football Club Rostov (@rostovfc) 17 марта 2018 г.
Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.
»Разогревали» болельщиков в такой мороз уже в традиционной фан-зоне. За 1.5 часа до матча поклонники туляков могли пообщаться с травмированным Лукой Джорджевичем и Игорем Шевченко.
ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Приезд команд на старенький стадион «Арсенал» получился «теплым». Возле раздевалок главный тренер туляков Миодраг Божович встретился с Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом, с которыми почти 4 года назад завоевал Кубок России. Дисквалификация не помешала капитану желто-синих все же отправился на игру. Его место в «старте» занял Валерий Чуперка.
Около 5 минут старые знакомые что-то с интересом обсуждали. Сразу после оживленной беседы ветераны «Ростова» попали в объятия Артема Дзюбы, у которого как всегда нашлось парочка шуток для друзей.
Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая «дуэль» после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена.
ИОНОВ — ДЗЮБА — 2:2 Несмотря на морозную погоду, без болельщиков матч не остался. Зрители собрались на каждой из трибун. Не был пустым и гостевой сектор. За «Ростов» переживало около 150 человек.
Те, кто все же рискнул здоровьем — не прогадали. Гости неожиданно стартовали агрессивно и уже на 8-й минуте Алексей Ионов открыл счет после паса Бьорна Сигурдарсона. «Викинг» в первом тайме был на поле лучшим. Много выигранной борьбы, скидки не партнеров. Иногда казалось, что по игровому интеллекту исландец в разы превосходит всех остальных.
«Арсенал» ответил голом Дзюбы, который здорово открылся в чужой штрафной и замкнул фланговую передачу. Показалось, что туляки забьют еще, но вновь о себе заявил Ионов, сыгравший на добивании.
После перерыва гости чуть успокоились и были наказаны. Дзюба оформил дубль и передал очередной «привет» Роберто Манчини и Станиславу Черчесову. Сейчас форвард находится в потрясающей форме.
Концовка матча превратилась в сумбур, но самый реальный шанс забить упустил Александр Зуев, который из убойной позиции не попал в пустые ворота.
«Ростов» Карпина набирает очки во второй встрече подряд, но побед у нового тренера желто-синих еще нет.