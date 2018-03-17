Валерий Карпин: План «Ростова» на игру сработал

— План, который у нас был на игру — сработал, но вмешались индивидуальные ошибки. Например, в планах не было, чтобы кто-то падал.

— Состав «Арсенала» стал для вас сюрпризом? — Мы были готовы. Они играют каждый матч по такой схеме.