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Валерий Карпин: План «Ростова» на игру сработал
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Валерий Карпин: План «Ростова» на игру сработал 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: SovSport.Ru
— План, который у нас был на игру — сработал, но вмешались индивидуальные ошибки. Например, в планах не было, чтобы кто-то падал.
— Состав «Арсенала» стал для вас сюрпризом? — Мы были готовы. Они играют каждый матч по такой схеме.
— Уделяли ли вы внимание Артему Дзюбе. Если да, почему не смогли его сдержать? — Не нужно смотреть только на тех, кто забивает голы. План на игру удался, за исключением некоторых моментов. Все предусмотреть нельзя. Перед любым матчем мы изучаем соперника и игру каждого футболиста, — сказал Карпин.
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