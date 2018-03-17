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Конькобежец Кузнецов подтвердил участие на Всероссийских соревнованиях в Коломне
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Конькобежец Кузнецов подтвердил участие на Всероссийских соревнованиях в Коломне 

ТАСС 12 часов назад
МИНСК /Белоруссия/, 17 марта. /ТАСС/. Конькобежец Артем Кузнецов, который не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане, выступит на Всероссийских соревнованиях в подмосковной Коломне. Об этом он заявил журналистам.
Турнир в Коломне пройдет с 23 по 25 марта. Участие в нем примут сильнейшие российские конькобежцы, которые не получили приглашение на Олимпиаду-2018, в том числе рекордсмены мира Павел Кулижников и Денис Юсков.
"В Коломне я побегу, как и все, а там видно будет. Месяц назад я упал, повредил ребра, после чего три недели отдыхал, так как ничего делать не мог. Недели две я тренируюсь на максимуме, но ребра побаливают. Вообще это повреждение как-то долго меня беспокоит, как операция на колене", — добавил он.
В субботу в Минске стартовал финальный в сезоне этап Кубка мира. По итогам забега на 500 м Кузнецов занял 10-е место, показав результат 35,45 секунды.
"Я собой очень недоволен. Дело во мне, ведь мне никто не мешает выступать лучше. Просто нет слов. На дистанции я как-то весь сковался, бежал как кусок камня, кошмар просто", — заявил Кузнецов.
Этап Кубка мира в Минске завершится 18 марта.
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