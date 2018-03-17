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Карпин: игра Ионова всегда зависит от него самого, главное, что есть моменты
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Карпин: игра Ионова всегда зависит от него самого, главное, что есть моменты 

Чемпионат.com 12 часов назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» в рамках 23-го тура РФПЛ. Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.
«План «Ростова» на сегодня сработал, за исключением индивидуальных ошибок. Поскальзываться в своей штрафной мы не планировали. Допустили индивидуальные ошибки, но в плане качества игры, самоотдачи, движения и динамики был интересный матч.
Почему не удалось сдержать Артёма Дзюбу? Вы смотрите только на то, как забивают голы. План на игру удался, за исключением некоторых моментов. Всегда, как и в любой игре, мы анализируем, как играть, и подсказываем защитникам, как действовать против нападающих.
Игра Ионова прежде всего она зависит от самого Ионова. Только потом — от Сигурдарсона, Калачёва, Сапеты, отдающих передачи, которые ему нужны. Моменты у Ионова есть в каждом матче. Сегодня он забил, «Зениту» — нет, но главное, что эти моменты есть.
Играть в такую погоду не очень приятно ни футболистам, ни зрителям. Такая погода в марте — тоже не очень нормальное явление, а в декабре был плюс.
Задача на остаток сезона — в каждой игре набирать очки. Чем больше, тем лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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