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Игорь Шалимов: «Краснодар» готов к матчу с «Уфой»
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Игорь Шалимов: «Краснодар» готов к матчу с «Уфой» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Уфы» отметил, что для восстановления у игроков его команды было предостаточно времени. Специалист также добавил, что «быки» готовы к сегодняшней встрече.
— Мы играем раз в неделю, потом для восстановления времени было предостаточно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Шалимов. — Провели неделю, как и планировали. На наш взгляд, команда готова к сегодняшней игре.
Потери «Уфы»? Мы на это не заостряем внимание. Нам важно, по какой схеме будет играть соперник.
Изменения в составе? Перейра дисквалифицирован, поэтому изменения в составе есть. Также поменяли флангового защитника, а остальные хорошо себя чувствуют. Те, кто на лавке, будут готовы усилить.
Трансляция матча «Краснодар» — «Уфа»
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