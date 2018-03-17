Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Ставки: победа «Ливерпуля» с форой "-2,5" за 2.25, победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.55.
««Ливерпуль» непобедим в последних 17 домашних играх АПЛ, и я ожидаю, что красные вернутся на победный путь после разочарования на «Олд Траффорд» в минувшие выходные. Юрген Клопп никогда не проигрывал два матча подряд в Премьер-лиге, так что обыгрывать крепкого середняка на «Энфилде» мерсисайдцы обязаны. Жду много голов, потому что «Уотфорд» решил вопрос с выживанием и может играть в свое удовольствие", — сказал Оуэн.