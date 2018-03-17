Семак: «Команда „Краснодара“ идеально подобрана под ту модель, которую демонстрирует»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Наш Футбол».

— Как настроение, какой настрой на матч? Прекрасная футбольная погода, и я думаю, что атмосфера вокруг этой игры тоже.

— Прекрасная погода, действительно, и стадион прекрасный. Условия что ни на есть самые футбольные в отличие от многих российских регионов, где погоды пока нет, к сожалению.

— Что можете сказать о «Краснодаре»? По истории взаимоотношений команд «Уфа» достаточно давно не поражала ворота местной команды. Какие-то рецепты исправления этой ситуации вы нашли?

— Мы не задумываемся над этим. Нужно создавать моменты, стараться играть и атаковать. Мы прекрасно понимаем силу команды, понимаем, как она играет, команда опытная, молодых игроков практически нет, сыгранная и идеально подобранная под ту модель, которую демонстрирует. Мы должны отталкиваться от нашего качества игры и двигаться в этом направлении, чтобы его улучшать. Будет качество игры, будут и моменты, а результат может быть любой, тем футбол и интересен.