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Шалимов: «На наш взгляд, „Краснодар“ сегодня готов к этой игре»
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Шалимов: «На наш взгляд, „Краснодар“ сегодня готов к этой игре» 

Евро-футбол.Ру 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Наш Футбол».
— Наш регион радует хорошей погодой. Насколько комфортно было тренироваться в подготовительном процессе перед сегодняшним матчем, в какой форме и в комком состоянии команда подходит к сегодняшнему матчу?
— Все хорошо. Мы играем раз в неделю, поэтому для восстановления времени достаточно. Погода была хорошая, поля — тоже, поэтому провели неделю, так как планировали. На наш взгляд, мы сегодня готовы к этой игре.
— Что можете сказать по своему составу, насколько он оптимален, и насколько хороша скамейка запасных?
— Перейра дисквалифицирован, он у нас не играет, поэтому изменение в составе есть. Плюс мы поменяли флангового защитника. Остальные у нас хорошо себя чувствуют, и те, кто на лавке, сегодня будут готовы выйти и усилить.
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