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Миодраг Божович: «Арсенал» зависит от Дзюбы? Да. А «Барселона» — от Месси"
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Миодраг Божович: «Арсенал» зависит от Дзюбы? Да. А «Барселона» — от Месси" 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2) отметил, что его не смущает зависимость игры в атаке от Артема Дзюбы, а также не стал комментировать возможный вызов форварда в сборную России.
— Не считаете, что у «Арсенала» появляется некая «дзюбозависимость»? Вся игра идет через него, все мячи партнеры адресуют в первую очередь ему.
— А «Барселона» зависит от Месси! Вы правильно говорите. Но я люблю, когда в команде есть игрок-столб, на которого можно играть. У Дзюбы наладилось отличное взаимодействие с Кангвой, что идет нам в плюс.
— Черчесов вам не звонил по поводу вызова Артема в сборную?
— Не хотел бы комментировать, все-таки это сборная — это не моя работа. Я могу говорить только про свой клуб.
— Сегодня «Арсенал» снова играл 4-4-2. Почему?
— Хотим играть в атакующий футбол. Когда у нас два форварда, имеем чуть больше возможностей зацепиться за мяч. Дзюбе нужен партнер-форвард рядом, который будет подбирать мяч после борьбы и сбросов.
— Когда поправится новичок Хабиб Майга?
— Надеюсь, сыграет с «Динамо». Это если все удачно сложится.
— Какие планы на паузу, связанную с матчами международных сборных?
— Хотели сыграть товарищеский матч, но не нашли соперника. Сейчас четыре выходных, а потом будем работать на тренировках. Куда деваться? (Михаил ГОНЧАРОВ)
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