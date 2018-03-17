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РФПЛ. Результативная ничья в Туле, «Краснодар» принимает «Уфу»
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РФПЛ. Результативная ничья в Туле, «Краснодар» принимает «Уфу» 

LiveSport.Ru 12 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«СКА-Хабаровск» — «Урал» 0:3  «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Урала» в матче 23-го тура чемпионата России — 0:3.
Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Владимир Ильин воспользовался скидкой в исполнении Вараздата Арояна и с близкого расстояния переправил мяч в ворота Александра Довбни.
На 72-й минуте Отман Эль-Кабир после скидки Ильина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Ильин, сыгравший на добивании после сэйва Довбни.
«Шмели» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и поднялись на восьмое место (28 очков). «Армейцы» остались 16-ми (12 очков). Для дальневосточников это поражение стало девятым подряд.
«Арсенал» — «Ростов» 2:2  Тульский «Арсенал» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.
«Желто-синие» вышли вперед уже на 8-й минуте. Бьорн Сигурдарсон выполнил прострел на дальнюю штангу, а Алексей Ионов отправил мяч в пустые ворота.
«Оружейники» отыгрались спустя шесть минут. Эванс Кангва сделал передачу в центр штрафной площади, а Артем Дзюба удачно подставил ногу.
На 31-й минуте подопечные Валерия Карпина вернули себе минимальный перевес. Ионов удачно сыграл на добивании после того, как Михаил Левашов отбил мяч перед собой.
И все же последнее слово осталось за туляками. На 59-й минуте дублем ответил Дзюба, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (32 очка), а «Ростов» — десятое (27 очков).
«Краснодар» — «Уфа» 17 марта, 16:30 мск  «Анжи» — «Тосно» 17 марта, 19:00 мск  «Рубин» — «Спартак» 17 марта, 19:00 мск  «Локомотив» — «Ахмат» 18 марта, 19:30 мск  ЦСКА — «Амкар» 18 марта, 19:30 мск  «Зенит» — «Динамо» 18 марта, 19:30 мск
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