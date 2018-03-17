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Валерий Карпин: «Играть в такую погоду не очень приятно»
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Валерий Карпин: «Играть в такую погоду не очень приятно» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 23-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:2) отметил, что играть в холодную погоду не очень приятно. Матч прошел при температуре минус 14 градусов.
— Как вам играть в такую погоду?
— Не очень приятно. Как для футболистов, так и зрителей. Но что делать? В марте это не очень нормальное явление, но все в одинаковых условиях.
— Какая задача на остаток сезона?
— В каждой игре — набирать очки. Чем больше, тем лучше. А где окажемся в конце сезона, посмотрим.
— Как вам в целом футбол в исполнении обеих команд?
— Вам ведь понравился? (слышит утвердительный ответ). Это самое главное. Считаю, что по качеству игры, самоотдачи, движения и динамики вышел интересный матч. Пусть и с индивидуальными ошибками. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Арсенал Т — Ростов
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