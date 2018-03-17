Валерий Карпин: «Играть в такую погоду не очень приятно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 23-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:2) отметил, что играть в холодную погоду не очень приятно. Матч прошел при температуре минус 14 градусов.

— Как вам играть в такую погоду?

— Не очень приятно. Как для футболистов, так и зрителей. Но что делать? В марте это не очень нормальное явление, но все в одинаковых условиях.

— Какая задача на остаток сезона?

— В каждой игре — набирать очки. Чем больше, тем лучше. А где окажемся в конце сезона, посмотрим.

— Как вам в целом футбол в исполнении обеих команд?

— Вам ведь понравился? (слышит утвердительный ответ). Это самое главное. Считаю, что по качеству игры, самоотдачи, движения и динамики вышел интересный матч. Пусть и с индивидуальными ошибками. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Арсенал Т — Ростов