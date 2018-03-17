Расич: «Арсеналу» было важно сохранить счёт в матче с «Ростовом» 

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич прокомментировал итоги матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом». Благодаря дублям Артёма Дзюбы и Алексея Ионова встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.
«Фанаты сегодня были очень хороши. Каждую игру они нас поддерживают, это очень важно для нас. Мой дриблинг на последних минутах? Нам надо было сохранить счет. Божович просил держать мяч и прессинговать. Иногда получалось, иногда нет», — передаёт слова Расича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.