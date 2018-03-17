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Алан Чочиев: «Свой гол посвящаю Кокорину»
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Алан Чочиев: «Свой гол посвящаю Кокорину» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: progorodsamara.ru
Нападающий «Крыльев Советов» Алан Чочиев после матча 28-го тура ФНЛ против «Сибири» (1:0) отметил, что команда проявила характер. Он посвятил свой гол нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который получил травму и не сыграет на чемпионате мира-2018.
— Достаточно тяжелый матч был для команды. Мы впервые играли в таком манеже, — приводит пресс-служба «Крыльев» слова Чочиева. — Дышалось по-другому, и было очень непривычно. Но я хочу поблагодарить ребят за характер. Мы взяли три очка. Думаю, что каждый из нас думал о том, чтобы возобновить первенство тремя победами подряд. Сегодня мы заработали очень важные очки в плане психологии. Команда выигрывает, и нам от игры к игре легче. «Сибирь» — хорошая команда, у них в составе опытные футболисты. Но повторюсь, что мы проявили характер и по делу выиграли. Конечно, моменты были и у соперника, но у нас их было не меньше. Могли убивать интригу, увеличивать счет, но этого не произошло.
Поздравляю всех болельщиков «Крыльев» с этой победой. Хочу сказать, что я посвящаю свой гол и эту победу своему другу Саше Кокорину, который получил очень обидную травму. В сезоне, когда он был лучшим в «Зените», забил 19 мячей во всех турнирах. Травма необязательная. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Выздоравливай, брат, и возвращайся в строй!
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