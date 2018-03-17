Дзюдоистка Кузютина выиграла турнир «Большого шлема» в Екатеринбурге 

Российские дзюдоисты завоевали шесть медалей в первый день турнира «Большого шлема» в Екатеринбурге. Наталья Кузютина первенствовала в весовой категории до 52 кг, в финале победив бразильянку Эрику Миранду. Ислам Яшуев (до 60 кг) и Якуб Шамилов (до 66 кг) уступили в решающих схватках и стали серебряными призёрами.
Бронзовые медали выиграли Беслан Мудранов (до 60 кг), Абдула Абдулжалилов (до 66 кг) и Уали Куржев (до 73 кг).
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург Женщины. До 52 кг 1. Наталья Кузютина (Россия). 2. Эрика Миранда (Бразилия). 3. Джессика Перейра (Бразилия) и Рина Тацукава (Япония)… 7. Айгюль Куценко (Россия).
Мужчины. До 60 кг 1. Елдос Сметов (Казахстан). 2. Ислам Яшуев (Россия). 3. Беслан Мудранов (Россия) и Юма Осима (Япония). 5. Сахават Гаджиев (Россия).
До 66 кг 1. Хифуми Абе (Япония). 2. Якуб Шамилов (Россия). 3. Абдула Абдулжалилов (Россия) и Дмитрий Миньков (Беларусь). 5. Иса Исаев (Россия).
До 73 кг 1. Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия). 2. Фердинанд Карапетян (Армения). 3. Фабио Базиле (Италия) и Уали Куржев (Россия).