Ринат Билялетдинов: «В который раз уже у „СКА-Хабаровск“ ничего не получается»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов на пресс-конференции после матча 23-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:3) посетовал на невезение и нехватку мастерства у его игроков. Он отметил, что третий гол во встрече не изменил общей картины, но сделал счет очень неприятным.

— В который раз уже у нас ничего не получается. Пробовали играть в классическую схему 4-4-2, нам же нужно в конце концов забивать, но сразу возникли проблемы в средней части поля, — приводит пресс-служба «СКА-Хабаровск» слова Билялетдинова. — Соперник разобрался с такой игрой быстрее нас и стал разыгрывать «лишнего» игрока в центре поля, где не справлялись Карасев и Макаров.

Во втором тайме мы перестроили игру вытянув одного защитника в среднюю линию. Но в итоге — где тонко, там и рвется. Будем разбираться, где был наш защитник, когда забивали второй гол. Третий уже конечно общей картины не изменил, но сделал счет очень неприятным. Моменты сегодня были и у Канунникова, и у Секульски, но к сожалению, они не смогли их реализовать. Можно только посетовать на невезение и нехватку мастерства.

"СКА-Хабаровск" занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится в гостях с «Ахматом» 1 апреля.

СКА-Хабаровск — Урал