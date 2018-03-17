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Дзюдоист Мудранов доволен бронзой «Большого шлема» с учетом перерыва в выступлениях
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Дзюдоист Мудранов доволен бронзой «Большого шлема» с учетом перерыва в выступлениях 

ТАСС 11 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по дзюдо россиянин Беслан Мудранов доволен бронзовой медалью турнира серии «Большой шлем» в весовой категории до 60 кг с учетом двухлетнего перерыва в соревнованиях. Об этом он сообщил в субботу журналистам.
Первым в весовой категории до 60 кг стал казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, серебро у россиянина Ислама Яшуева, еще одна бронза — у японца Юмы Осимы.
"Честно говоря, я очень сильно устал, но понимал, что и мой соперник тоже сильно устал, я это чувствовал. У себя дома выступая, просто не имел права отдавать [схватку]. К сожалению, я не смог показать ту борьбу, которую хотел, но с таким большим перерывом, а я не боролся два года, нигде не выступал, думаю, что это почти нормально. Хотелось бы, чтобы отборолся получше, чтобы выиграл золото, все было реально, но с таким перерывом я доволен бронзой", — сказал Мудранов.
Дзюдоист также заявил, что испытал боль после схватки. «Я в схватке ничего не чувствовал, но после поединка у меня желудок разрывало, очень сильно болело. Сейчас пошел к врачу, выпил таблетку, вроде бы отошло», — сказал Мудранов.
Турнир серии «Большой шлем» проходит в Екатеринбурге 17-18 марта. На турнире 320 спортсменов из 34 стран мира разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 спортсменов.
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