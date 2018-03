14-летний вундеркинд «Барселоны» набрал миллион подписчиков в Инстаграме

Полузащитник юниорской команды «Барселоны» Хави Симонс достиг отметки в миллион подписчиков в Инстаграме. Для сравнения, у его соотечественника и легенды сборной Нидерландов Руда Гуллита подписчиков в 19 раз меньше.

— Миллион подписчиков! Невероятная веха, — написано в Инстаграме Симонса. — Эта группа вдохновляет детей со всего мира следовать их мечтам.

Напомним, аккаунт Симонса в социальной сети был создан в конце 2015 года. Через некоторое время пиаром юноши в Инстаграме начали заниматься эксперты по вопросу продвижения кадров. В сентябре 2017 года количество подписчиков Симонса составляло 500 тысяч человек.

Марио Балотелли, За выступлениями Симонса пристально следит известный агент Мино Райола, который представляет интересы таких игроков, как Златан Ибрагимович, Поль Погба Генрих Мхитарян , Ромелу Лукаку, Марко Вератти и Джанлуиджи Доннарума.

One million followers! An unbelievable milestone. A large group to share positivity with and a chance to inspire all the kids in the world to pursue their dreams. A big shout out to all of my followers and fans; Thanks, Gràcies, Gracias, Bedankt, شكرا, Grantangi, Tak, Obrigado, Danke, Dziękuję, תודה, Grazie, धन्यवाद, Merci, Faleminderit, Благодарю вас!, ありがとう, 谢谢, Tack, Teşekkürler, Kiitos, Terima Kasih, Cảm ơn bạn.................... #million #followers #weshinetogether #thanks #celebrate #football #soccer #futbol #xavi #xs #lafamilia #lamasia #fcbarcelona #nike #goal #sports #skills #barcelona #barca #fcbarcelona #futebol #footballplayer #fans #amazing #milestone Animation by: @pitchparrot Music: Lil Wayne — A Milli

Публикация от Xavi Simons (@xavisimons) 17 Мар 2018 в 3:36 PDT