«Звезда» и «Сталь» одержали победы в 24-м туре чемпионата Украины 

Представляем результаты 24-го тура чемпионата Украины.
"Черноморец" — «Сталь» 0:1 Гол: Кузык, 18 — 0:1 "Черноморец": Безрук, Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61), Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60), Семенив.
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77), Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46), Кузык.
Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык
"Олимпик" — «Звезда» 0:1 Гол: Очигава (аг), 60 — 0:1 "Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов, Доронин, Вукович, Кисиль, Щедрый, Г. Пасич (Захаркив, 64), Беленький (Сондей, 46).
"Звезда": Паст, Кейта (Билоног, 73), Братков, Фатеев, Оганесян (Малиновский, 76), Загальский, Гедж (Ямполь, 90+2), Драченко, Цюпа, Рассадкин, Кондраков.