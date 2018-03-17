Полузащитник «Ливерпуля» может перебраться в «Реал»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику английского «Ливерпуля» и сборной Германии Эмре Джану . «Сливочные» рассчитывают приобрести 24-летнего хавбека после окончания сезона, сообщает Don Balon.

По информации источника, представители «королевского клуба» уже встретились с футболистом и его агентом и попытались убедить игрока не продлевать контракт с «Ливерпулем», чтобы сбить его трансферную стоимость.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года мадридский «Реал» намерен потратить сумму в размере 500 миллионов евро на приобретение трёх новых топ-футболистов.

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