XBOCT: «Конечно, это восхитительно — смотреть такие игры. Но сердечко моё не выдержит»

Александр XBOCT Дашкевич прокомментировал победу Natus Vincere над Fnatic в Telegram. Он рассказал, что менеджер противника несколько раз хотел уйти к команде, чтобы её поздравить с победой, но каждый раз NaVi давали отпор.

«Эмоции от игры великолепные. На самом деле карма нас не наказала. Мы, в принципе, должны были выигрывать первую, но залили её. Вторую с горем пополам победили. Третью мы должны были проиграть, но, собственно, так вот вышло.

Интересная история. Мы смотрели эту игру с менеджером Fnatic, Рейном. Хороший очень парень. И он два раза вставал уже говорил: «Ну, типа GG, я пошёл к ребятам», — во время того, как они убили нас троих без байбеков. И он вставал — и в этот же момент Torrent по четверым, стан Лины по четверым, камбекаем, чуваки без байбеков и так далее. Он такой садится: «Ладно-ладно, окей».

Потом второй момент через 15 минут тоже. Нас всех убивают, уже мегакрипы. И он опять встаёт — Torrent по четверым, стан Лины по четверым. И он такой: «Ok, ok, I'm gonna sit down». И тут спустя три-четыре минуты ребята сносят трон. Конечно, это восхитительно — смотреть такие игры. Но сердечко моё не выдержит».

Natus Vincere переиграли Fnatic в четвертьфинале GESC: Indonesia Minor со счётом 2:1. 18 марта в 6:30 мск начнётся полуфинал, в котором NaVi встретятся с Evil Geniuses.