Купоны на бесплатные катания на коньках выдадут на счетных участках «Городской среды»

Вологжане, отдавшие свои голоса за общественные пространства, получат возможность бесплатно покататься на городских катках. Купоны будут выдавать волонтеры 18 марта.

На счетных участках близ стадиона «Локомотив» можно получить купоны трех видов — для катаний с 10 до 13, с 14 до 17, с 18 до 21. Всего 1500 штук. Отличаться временные билеты будут по цветам. Воспользоваться ими можно 18 марта в обозначенный период времени.

Бесплатные билеты в «Ледовый дворец» будут действительны до 31 марта. Всего таких купонов 300, их можно получить на счетных участках, которые находятся рядом с ледовой ареной на ул. Пугачева.

Напомним, всего на счетных участках «Городской среды» вологжан ждет 13 разных активностей — бесплатная семейная фотосессия, купоны на скидку при заказе пиццы, выпечка за 5 рублей и другое.

Напомним, 18 марта состоится рейтинговое голосование проекта «Городская среда». Оно определит порядок ремонта 25 общественных пространств в рамках федерального проекта. Список всех территорий и эскизные проекты их благоустройства размещены на сайте «Вологда РФ». Там же можно посмотреть адреса счетных участков.