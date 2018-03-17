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Купоны на бесплатные катания на коньках выдадут на счетных участках «Городской среды»
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Купоны на бесплатные катания на коньках выдадут на счетных участках «Городской среды» 

Вологда.рф 11 часов назад
Фото: Вологда.рф
Вологжане, отдавшие свои голоса за общественные пространства, получат возможность бесплатно покататься на городских катках. Купоны будут выдавать волонтеры 18 марта.
На счетных участках близ стадиона «Локомотив» можно получить купоны трех видов — для катаний с 10 до 13, с 14 до 17, с 18 до 21. Всего 1500 штук. Отличаться временные билеты будут по цветам. Воспользоваться ими можно 18 марта в обозначенный период времени.
Бесплатные билеты в «Ледовый дворец» будут действительны до 31 марта. Всего таких купонов 300, их можно получить на счетных участках, которые находятся рядом с ледовой ареной на ул. Пугачева.
Напомним, всего на счетных участках «Городской среды» вологжан ждет 13 разных активностей — бесплатная семейная фотосессия, купоны на скидку при заказе пиццы, выпечка за 5 рублей и другое.
Напомним, 18 марта состоится рейтинговое голосование проекта «Городская среда». Оно определит порядок ремонта 25 общественных пространств в рамках федерального проекта. Список всех территорий и эскизные проекты их благоустройства размещены на сайте «Вологда РФ». Там же можно посмотреть адреса счетных участков.
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