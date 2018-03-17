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Эрнесто Вальверде: «Рома» — сложный противник. От таких команд не знаешь, чего ожидать
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Эрнесто Вальверде: «Рома» — сложный противник. От таких команд не знаешь, чего ожидать 

Советский спорт 11 часов назад
— В четвертьфиналеЛиги чемпионов нет слабых соперников. Мы не хотели попасть на «Реал» или «Севилью», потому что мы с ними уже играли. «Рома» — очень сложный противник, с огромным потенциалом. В противостоянии с такими командами не знаешь, чего ждать.
У «Ромы» есть Мончи (спортивный директор, ранее работавший с «Севильей»), который хорошо знает нас. «Барсе» будет сложно, я не сомневаюсь, — цитирует Вальверде Sport.es.
Матч «Барселона» — «Рома» состоится 4 апреля, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.
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