Эрнесто Вальверде: «Рома» — сложный противник. От таких команд не знаешь, чего ожидать

— В четвертьфиналеЛиги чемпионов нет слабых соперников. Мы не хотели попасть на «Реал» или «Севилью», потому что мы с ними уже играли. «Рома» — очень сложный противник, с огромным потенциалом. В противостоянии с такими командами не знаешь, чего ждать.

У «Ромы» есть Мончи (спортивный директор, ранее работавший с «Севильей»), который хорошо знает нас. «Барсе» будет сложно, я не сомневаюсь, — цитирует Вальверде Sport.es.

Матч «Барселона» — «Рома» состоится 4 апреля, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.