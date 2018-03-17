Прямая онлайн трансляция UFC в Лондоне: Александр Волков — Фабрисио Вердум, Магомед Анкалаев, Дмитрий Сосновский

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC Fight Night 127 в Лондоне (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Том Дюкесной (15-2) — Террион Уэйр (17-7)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7 КАНАЛ №8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Вердум-Волков от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (17 марта) — 23:00 (Киев), 00:00 (Москва) и 03:00 (Астана)

Предварительный кард

Чарльз Бёрд (9-4) — Джош Филлипс (21-6)

Дэнни Робертс (14-3) — Оливер Энкамп (7-1)

Хаким Даводу (7-0-1) — Дэнни Хенри (11-2)

Магомед Анкалаев (9-0) — Пол Крейг (9-2)

Стивен Рэй (21-7) — Кэйджен Джонсон (22-11-1)

Нэд Нэримени (10-2) — Насрат Хакпараст (8-2)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7 КАНАЛ №8 Начало трансляции предварительного карда (17 марта) — 19:45 (Киев), 20:45 (Москва) и 23:45 (Астана)

ВИДЕО взвешивания бойцов

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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