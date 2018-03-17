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Тихонов рад, что «Крылья» победили в Новосибирске
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Тихонов рад, что «Крылья» победили в Новосибирске 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после гостевой победы над «Сибирью» (1:0) в 28-м туре первенства ФНЛ выразил мнение, что его команда могла избежать нервной концовки, если бы реализовала все голевые моменты. По его словам, самарцы заработали пять желтых карточек во встрече, так как больше хотели победить.
— «Сибирь» — очень хорошая, играющая команда и я очень рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка, — приводит официальный сайт «Крыльев Советов» слова Тихонова. — Нервная концовка случилась из-за того, что мы не забиваем в тех моментах, когда должны это делать. В конце матча мы играли от обороны, надежно сыграл наш вратарь.
— Показалось, что игроки «Крыльев» сегодня немного не совладали с нервами, получили желтые карточки.
— Когда ты хочешь выиграть матч, то всегда идешь в борьбу. Карточки игрокам это показатель борьбы. Много боролись и мы, и «Сибирь». Наверное, кто больше хотел выиграть, тот и действовал более жестко.
— Манеж, где прошла сегодняшняя игра, похож на манеж красноярского «Енисея»?
— В Красноярске манеж побольше, там резиновая крошка, там полегче дышать, чем здесь — еще вчера на разминке мы ощутили это. Здорово, когда у команды есть манеж. Нам бы тоже хотелось иметь в Самаре возможность играть в манеже, доставлять удовольствие болельщикам и самим себе, играя в хороших условиях.
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