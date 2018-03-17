Колосков считает, что ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить использовать четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф чемпионата мира — 2018 является гуманным. «Это решение вытекает из логики ценностей футбола. Первая заключается в том, чтобы сохранить динамику игры — появление на поле ещё одного свежего футболиста этому способствует. Вторая — в том, чтобы уберечь игроков от травм», — приводит слова Колоскова ТАСС

Он отметил, что дополнительные 30 минут на поле могут негативно сказаться за здоровье футболиста.

«Поэтому это гуманное и нужное решение», — добавил почётный президент РФС.

Ранее сообщалось, что тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях на ЧМ-2018 по футболу.