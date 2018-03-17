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Колосков считает, что ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ
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Колосков считает, что ФИФА приняла гуманное решение, разрешив использовать четвертую замену на ЧМ 

RT на русском 8 часов назад
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить использовать четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф чемпионата мира — 2018 является гуманным. «Это решение вытекает из логики ценностей футбола. Первая заключается в том, чтобы сохранить динамику игры — появление на поле ещё одного свежего футболиста этому способствует. Вторая — в том, чтобы уберечь игроков от травм», — приводит слова Колоскова ТАСС.
Он отметил, что дополнительные 30 минут на поле могут негативно сказаться за здоровье футболиста.
«Поэтому это гуманное и нужное решение», — добавил почётный президент РФС.
Ранее сообщалось, что тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях на ЧМ-2018 по футболу.
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