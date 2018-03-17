Маткапитал в обмен на квартиру: бывшие супруги не могут поделить недвижимость в Новосибирске

Настоящие страсти разгорелись вокруг скромной однокомнатной квартиры в Новосибирске. Ипотечное жилье, приобретенное с участием материнского капитала, после развода оказалось спорным. Уступать квадратные метры, где есть доля обоих супругов и ребенка никто не хотел. В ход пошли нестандартные решения. Мужчина решил добровольно вернуть материнский капитал, надеясь на то, что его бывшая жена взамен откажется от своей доли в квартире.

Бывшую супругу Игорь Манаев называет только на Вы и по имени отчеству — Елена Николаевна. Мужчина поясняет — эту однушку он купил еще до брака в ипотеку, которую сам выплачивал. И сейчас он совсем не готов делиться недвижимостью с теперь уже бывшей женой.

Деньги были взяты на приобретение квартиры. Я шесть лет платил один, потом мы поженились с Еленой Николаевной

— Игорь Манаев.

Это заявление о возврате материнского капитала — первый подобный прецедент в стране. Уступать квадратные метры, где есть доля обоих супругов и ребенка никто не хочет. Мужчина оформил кредит, равный сумме материнского капитала, и перевел деньги в Пенсионный фонд, рассчитывая на то, что его бывшая жена откажется от доли в квартире.

Она постоянно мне долбит по голове и говорит: верни материнский капитал

— Игорь Манаев.

Елена уверяет — бывшему супругу даже не звонит. Забирать материнский капитал она не планировала, а все это шоу бывший супруг устроил, по ее мнению, только с одной целью — лишить ее и ребенка законного права на недвижимость.

Мы доверили его главе семейства. Он написал доверенность и наделил меня с детьми долями, и после этого Пенсионный фонд выделил нам эти деньги. Год мы судились, он пытался нас выписать с этой квартиры. По понятным причинам мы в ней давно не живем уже, но я была спокойна за будущее детей. Он просто захотел лишить нас долей

— Елена Манаева.

Вернув материнский капитал в пенсионный фонд, мужчина подал иск в суд о признании утраченым права пользования квартирой. После развода он продолжает выплачивать ипотечный кредит и считает, что вернув материнский капитал

экс-жене, он станет полноправным хозяином своей однушки.

Мы обратились в Пенсионный фонд Новосибирской области с заявлением, что мы желаем вернуть средства материнского капитала. На что нам поступил ответ, что размер материнского капитала увеличен. Мой доверитель использовал 326 тысяч для погашения ипотечного кредита, в настоящее время маткапитал возрос и мой доверитель возвратил 453 тысячи. Пенсионный фонд ответил, что механизма возврата не предусмотрено, однако сделал ссылку на то, что мы можем перевести деньги, и указал реквизиты. Мой доверитель оформил кредит и перевел на указанный счет деньги

— Наталья Сальникова, юрист.

В качестве третьей стороны к процессу привлекли Пенсионный фонд. В ведомстве пока никак не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что подобных прецедентов добровольного возврата материнского капитала в России нет. Но факт возврата денег в Фонде подтвердили, правда уточнили, что пока суд не вынесет решение в пользу