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В Белгороде завершился XIX Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной
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В Белгороде завершился XIX Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной 

Собака 11 часов назад
Фото: Собака
Уже в девятнадцатый раз Белгород принимает гимнастов со всей России и стран ближнего зарубежья. Более четырехсот спортсменов приехали побороться за медали на Всероссийском турнире по спортивной гимнастике на призы нашей прославленной землячки Светланы Хоркиной.
Для кого-то эти соревнования — шанс показать себя, для других — тренировка для более крупных стартов.
В пятый раз Дарья Елизарова, мастер спорта международного класса и член сборной команды России по спортивной гимнастике, приезжает в Белгород и всегда уезжает домой с «золотом».
«Я уже даже не помню, в который раз приезжаю на Кубок Хоркиной, сбилась со счета. Для меня эти соревнования — это шанс опробовать свои программы перед предстоящим Чемпионатом России в Казани. В Белгороде великолепные условия для тренировок и выступлений гимнастов, но некоторые снаряды, конечно, уже не в лучшем состоянии и требуют замены. Тем не менее хороший гимнаст выполнит свои программы в любых условиях», — отметила Дарья Елизарова.
По программе кандидатов в мастера спорта у женщин первое место заняла гимнастка из Великого Новгорода Алина Шклокова, среди мужчин лучшим стал наш земляк Денис Брусенский. По программе мастеров спорта у женщин «золото» снова забрала Дарья Елизарова из Тулы, у мужчин на высшую ступень пьедестала поднялся челябинец Виктор Британ.
Нам удалось пообщаться с Юлией Хоркиной — мастером спорта международного класса России, директором ГБУ СШ №3 Белгородской области им. Пилкина Б. В.
«Кубок Хоркиной проводится уже в девятнадцатый раз, ему присвоен статус всероссийских соревнований, и он внесен в официальный календарь Федерации спортивной гимнастики России. Это очень престижно для соревнований такого уровня. В этом году приехало около четырехсот спортсменов из сорока субъектов Российской Федерации. Из иностранных гимнастов в этом году были только украинцы. Колебались сроки соревнований, ФСГР долго не могли решить когда проводить турнир — в марте или в апреле. Из-за этого иностранные делегации не успели подготовить документы для участия в соревнованиях. Но в следующем году, на юбилейном двадцатом турнире, мы надеемся, что никаких заминок не будет и мы повторим успех 2016 года, когда на соревнования приехало 890 спортсменов. Будем вызывать иностранных гимнастов из ближнего и дальнего зарубежья», — сказала Юлия Хоркина.
Мастер спорта подчеркнула, что ее «очень порадовал белгородец, выступающий по программе кандидатов в мастера спорта, Брусенский Денис».
Финалы еще идут, поэтому пока не известно, кто еще из белгородцев смог пробиться в тройку лучших. Награждала чемпионов и призеров турнира Светлана Хоркина. Когда все призы были розданы, фотографии сделаны, напутственные слова сказаны, прозвучал гимн России — он и завершил турнир.
Текст и фото: Алла Гайн.
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