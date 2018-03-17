Анатолий Бышовец: «Дзюбу можно считать главным кандидатом на замену Кокорину»

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец отметил, что разногласия между Станиславом Черчесовым и Артемом Дзюбой больше надуманы, а главное при выборе заявки сборной — подчиниться интересам национальной команды.

— Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать в сборную его в сборную после травмы Кокорина?

— Конечно, нужно рассматривать этот вопрос. Позицию форварда необходимо продублировать. Ионов, кстати, тоже забил два мяча. Поэтому кандидаты в национальную команду отличились. Думаю, что сейчас у Дзюбы есть все возможности, чтобы считаться главным кандидатом на замену травмированного Александра Кокорина . Думаю, что такая же задача стоит и у Шатова. У Дзюбы, Шатова и Ионова сейчас очень высока мотивация.

— Как известно, у Дзюбы и Черчесова имеются определенные разногласия. Как должен вести себя Дзюба и Черчесов, чтобы сгладить непростые отношения?

— Когда поднимают вопрос конфликта между игроком и тренером, он больше надуман. Ни один тренер может себе позволить такого. Главное при выборе состава — подчиниться интересам национальной команды. Никто не откажется от приглашения в сборную футболиста, который отвечает всем требованиям по качеству и отношению. Я исключаю всякую возможность личных вопросов, когда речь идет о результате.