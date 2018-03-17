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Анатолий Бышовец: «Дзюбу можно считать главным кандидатом на замену Кокорину»
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Анатолий Бышовец: «Дзюбу можно считать главным кандидатом на замену Кокорину» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец отметил, что разногласия между Станиславом Черчесовым и Артемом Дзюбой больше надуманы, а главное при выборе заявки сборной — подчиниться интересам национальной команды.
— Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать в сборную его в сборную после травмы Кокорина?
— Конечно, нужно рассматривать этот вопрос. Позицию форварда необходимо продублировать. Ионов, кстати, тоже забил два мяча. Поэтому кандидаты в национальную команду отличились. Думаю, что сейчас у Дзюбы есть все возможности, чтобы считаться главным кандидатом на замену травмированного Александра Кокорина. Думаю, что такая же задача стоит и у Шатова. У Дзюбы, Шатова и Ионова сейчас очень высока мотивация.
— Как известно, у Дзюбы и Черчесова имеются определенные разногласия. Как должен вести себя Дзюба и Черчесов, чтобы сгладить непростые отношения?
— Когда поднимают вопрос конфликта между игроком и тренером, он больше надуман. Ни один тренер может себе позволить такого. Главное при выборе состава — подчиниться интересам национальной команды. Никто не откажется от приглашения в сборную футболиста, который отвечает всем требованиям по качеству и отношению. Я исключаю всякую возможность личных вопросов, когда речь идет о результате.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом» (2:2). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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