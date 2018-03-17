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Александр Тарханов: «Урал» мог решить исход встречи со «СКА-Хабаровск» еще в первом тайме"
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Александр Тарханов: «Урал» мог решить исход встречи со «СКА-Хабаровск» еще в первом тайме" 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после матча 23-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (3:0) выразил мнение, что его команда выиграла почти все единоборства во встрече. По его словам, после первого гола Владимира Ильина на 26-й минуте уральцам стало заметнее легче играть.
— Мы сегодня выигрывали почти все единоборства, не давали сопернику долго думать и не позволяли создавать у своих ворот голевые моменты, — приводит пресс-служба «СКА-Хабаровск» слова Тарханова. — До первого гола хабаровчане держали позиционную оборону, которую нам долго не удавалось взломать. После забитого гола стало легче, появилось больше моментов, в которых мы могли решить исход встречи еще в первом тайме. После перерыва мы продолжали довольно неплохо играть и все-таки забили еще два мяча.
"Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда дома сыграет с «Рубином» 1 апреля.
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