Александр Тарханов: «Урал» мог решить исход встречи со «СКА-Хабаровск» еще в первом тайме"

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после матча 23-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (3:0) выразил мнение, что его команда выиграла почти все единоборства во встрече. По его словам, после первого гола Владимира Ильина на 26-й минуте уральцам стало заметнее легче играть.

— Мы сегодня выигрывали почти все единоборства, не давали сопернику долго думать и не позволяли создавать у своих ворот голевые моменты, — приводит пресс-служба «СКА-Хабаровск» слова Тарханова. — До первого гола хабаровчане держали позиционную оборону, которую нам долго не удавалось взломать. После забитого гола стало легче, появилось больше моментов, в которых мы могли решить исход встречи еще в первом тайме. После перерыва мы продолжали довольно неплохо играть и все-таки забили еще два мяча.

"Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда дома сыграет с «Рубином» 1 апреля.