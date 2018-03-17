Андрей Тихонов: Рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка

— «Сибирь» — очень хорошая, играющая команда и я очень рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка. Нервная концовка случилась из-за того, что мы не забиваем в тех моментах, когда должны это делать. В конце матча мы играли от обороны, надежно сыграл наш вратарь.

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