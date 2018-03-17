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Андрей Тихонов: Рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка
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Андрей Тихонов: Рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка 

Советский спорт 11 часов назад
— «Сибирь» — очень хорошая, играющая команда и я очень рад, что сегодня мы увозим из Новосибирска три очка. Нервная концовка случилась из-за того, что мы не забиваем в тех моментах, когда должны это делать. В конце матча мы играли от обороны, надежно сыграл наш вратарь.
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— Манеж, где прошла сегодняшняя игра, похож на манеж красноярского «Енисея»? — В Красноярске манеж побольше, там резиновая крошка, там полегче дышать, чем здесь — еще вчера на разминке мы ощутили это. Здорово, когда у команды есть манеж. Нам бы тоже хотелось иметь в Самаре возможность играть в манеже, доставлять удовольствие болельщикам и самим себе, играя в хороших условиях, — передает слова Тихонова пресс-служба ФНЛ.
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