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Виктория Сливко: Все понимали, что я все равно буду проигрывать ногами
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Виктория Сливко: Все понимали, что я все равно буду проигрывать ногами 

Советский спорт 11 часов назад
— Конечно, понимала, что от меня ждут два нуля на рубеже — с этим не тяжело идти. Я знаю, что могу стрелять. Просто на данный момент у меня немножко не получается стойка, и я знаю причины. Мы разговаривали с Коноваловым. Даже вчера я немного постреляла, все девочки не пошли, а я пошла.
Стрельбище сложное, ветер дует в разные стороны. Ставили на стрельбу, но я выходила еще и бежать, старалась максимально потерпеть на трассе. Может, из-за этого немножко не получилось стоя. Я уверена, что промахи были очень близко — просто чуть-чуть не хватило концентрации на рубеже.
Я по всему сезону не выигрывала. Не думаю, что для кого-то удивительно, что я сейчас проиграла 10 секунд на отрезке после второго рубежа. Вчера я не бежала ногами с лидерами, поэтому это ожидаемые результаты, и все понимали, что я все равно буду проигрывать ногами, — рассказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, женская сборная России заняла 9-е место в сегодняшней эстафетной гонке.
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