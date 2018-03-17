Ещё
«Анжи» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск 

Чемпионат.com 11 часов назад
Сегодня, 17 марта, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч 23-го тура РФПЛ «Анжи» — «Тосно».
Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Тосно».
Команды встречались друг с другом четыре раза: «Анжи» одерживал победу дважды, ничейным счётом завершилась одна игра, «Тосно» оказывался сильнее только один раз.
Последняя встреча в Премьер-Лиге между клубами состоялась 9 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.
Встречу рассудит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
После 22 туров «Анжи» находится на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков, «Тосно» — 13-й (23).
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение