«Анжи» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 17 марта, в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» состоится матч 23-го тура РФПЛ «Анжи» — «Тосно».

Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Тосно».

Команды встречались друг с другом четыре раза: «Анжи» одерживал победу дважды, ничейным счётом завершилась одна игра, «Тосно» оказывался сильнее только один раз.

Последняя встреча в Премьер-Лиге между клубами состоялась 9 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

Встречу рассудит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

После 22 туров «Анжи» находится на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков, «Тосно» — 13-й (23).