Сергей Кирьяков: «У невызова Дзюбы в сборную есть нефутбольные мотивы, но в интересах команды стоит забыть старые обиды»

Бывший нападающий сборной России, экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков предположил, что у невызова нападающего туляков Артема Дзюбы в национальную команду есть нефутбольные мотивы. При этом специалист считает, что главному тренеру сборной Станиславу Черчесову стоит забыть старые обиды ради интересов команды на чемпионате мира в России.

29-летний форвард в двух последних матчах против «Амкара» и «Ростова» забил три мяча и выполнил две голевые передачи. На ближайший тренировочный сбор национальной команды Дзюба не вызван.

— После травмы Кокорина вызов в сборную Дзюбы выглядит актуальным, — сказал Кирьяков. — Смею предположить, что были нефутбольные мотивы невызова Артема. Но в любом случае, перед чемпионатом мира у него будет шанс вернутся в команду. Сейчас Дзюба находится в неплохой форме. У него есть мотивация доказать, что решение отпустить его из "Зенита" — неправильное. Буду надеяться, что Станислав Саламович пересмотрит свое отношение к форварду.

— Кому стоит первому пойти навстречу — Дзюбе или Черчесову?

— Может быть, даже третьему лицу стоит вмешаться. Тот же президент РФС может повлиять на сложившуюся ситуацию, собрать конфликтующие стороны за одним столом. Конечно, Дзюба тоже был не прав, выкладывая свои «мессенджи». Юмор юмором, но есть определенные границы. С этой точки зрения я поддерживаю Черчесова. Но в интересах команды, которую он «лепит» перед домашним чемпионатом мира, нужно забыть старые обиды. На первом плане у тренера всегда должен быть результат.