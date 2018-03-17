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«Рубин» — «Спартак»: в атаке хозяев Жемалетдинов и Карадениз. Азмуна нет даже в запасе
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«Рубин» — «Спартак»: в атаке хозяев Жемалетдинов и Карадениз. Азмуна нет даже в запасе 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Стал известен стартовый составе «Рубина» на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут сыграют: Джанаев — Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов — Могилевец, Нобоа, Подберезкин — Жемалетдинов, Карадениз.
Отметим, что форварда Азмуна нет даже среди запасных — иранец не успел восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Тосно». Кроме того по условиям арендного соглашения не может сыграть против «Спартака» болгарский полузащитник казанцев Попов. (Артур ЕНИКЕЕВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч «Рубин» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
#РубинСпартак Наш состав💪 pic.twitter.com/37QsimYgjj
— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта 2018 г.
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