Стал известен стартовый составе «Рубина» на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут сыграют: Джанаев — Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов — Могилевец, Нобоа, Подберезкин — Жемалетдинов, Карадениз.
Отметим, что форварда Азмуна нет даже среди запасных — иранец не успел восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Тосно». Кроме того по условиям арендного соглашения не может сыграть против «Спартака» болгарский полузащитник казанцев Попов. (Артур ЕНИКЕЕВ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч «Рубин» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
#РубинСпартак Наш состав💪 pic.twitter.com/37QsimYgjj
— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта 2018 г.