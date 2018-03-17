«Рубин» — «Спартак»: в атаке хозяев Жемалетдинов и Карадениз. Азмуна нет даже в запасе

Стал известен стартовый составе «Рубина» на матч 23-го тура премьер-лиги против "Спартака" . С первых минут сыграют: Джанаев — Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов — Могилевец, Нобоа, Подберезкин — Жемалетдинов, Карадениз. Филипп ПАПЕНКОВ) Отметим, что форварда Азмуна нет даже среди запасных — иранец не успел восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Тосно». Кроме того по условиям арендного соглашения не может сыграть против «Спартака» болгарский полузащитник казанцев Попов. ( Артур ЕНИКЕЕВ Матч «Рубин» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. #РубинСпартак Наш состав💪 pic.twitter.com/37QsimYgjj — «Рубин» Казань (@fcrk) 17 марта 2018 г.