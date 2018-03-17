Эдуард Безуглов: Возвращение братьев Березуцких в сборную России — спекуляция

— Можно сколько угодно сейчас задаваться вопросом: а вдруг они сыграют? Но это, на мой взгляд, будет спекуляция. Не сыграют, это исключено. И прежде всего и Василий, и Алексей понимают это сами.

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У Березуцких за всю их карьеру набралось очень много травм: пах, мышечная ткань, коленные и голеностопные суставы. Одно дело играть раз в неделю за клуб, и совсем другое пройти жесткую предсезонку и на высоком уровне провести несколько игр подряд с очень высоким риском травматизма. Знаю, что и Василий, и Алексей очень хотели бы играть в сборной, но вместе с тем оба понимают, что после каждой игры им приходится восстанавливаться по три дня, — передает слова специалиста «РИА Новости»

Напомним, что в марте Василий и Алексей Березуцкие объявили, что приняли окончательное решение завершить карьеру в сборной России.