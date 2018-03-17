«Нефтяник» выбил «Сокол» из плей-офф ВХЛ

Сегодня состоялись матчи 1/4 финала плей-офф ВХЛ. «Нефтяник» обыграл «Сокол» со счетом 4:3 в овертайме и выиграл серию 4-0. Новокузнецкий «Металлург» победил «Динамо» и сократил отставание в серии, 1-3.

1/4 финала

"Ермак" (Ангарск) — «Зауралье» (Курган) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Сулимов — 2 (Рехтин), 10:53 — 0:1. Сандер — 4 (Дюкарев, Глебов), 16:38 — 0:2. Колготин — 1 (Рехтин), 26:13 — 0:3. Болтанов — 2 (бол., Янчевский), 30:20 — 0:4. Глебов — 1 (Сандер), 47:44 — 0:5.

Вратари: Хомутов (Борисов, 27:48) — Гафиуллин.

Судьи: Гордиенко, Кочетов.

17 марта. Ангарск. «Арена Ермак».

Счет в серии: 1-3 "Сокол" (Красноярск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Руденков — 2 (бол., Камалов, Гловацкий), 16:58 — 1:0. Князев — 2 (Зузин), 25:17 — 2:0. Хапов — 3 (бол., Демидов, Воеводин), 30:17 — 2:1. Каменев — 3 (Хамидуллин, Гильманов), 34:18 — 2:2. Железнов — 2 (Каменев), 36:13 — 2:3. Зузин — 2 (Лыпкань, Андрющенко), 59:40 — 3:3. Ястребков — 1 (Гильманов), 61:44 — 3:4.

Вратари: Петров (57:44 — 57:55, 58:05 — 59:40) — Хакимов.

Судьи: Степучев, Юдаков.

17 марта. Красноярск. МСК «Арена Север».

Счет в серии: 0-4 "Металлург" (Новокузнецк) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Чебыкин — 3 (бол., Назаревич), 1:12 — 0:1. Крикуненко — 1 (Скутар, Макаров), 19:41 — 1:1. Чернов — 4 (бол., Романцев, Скутар), 29:19 — 2:1. Кокшаров — 2 (Гуляев), 36:26 — 3:1. Бутузов — 1, 50:34 — 4:1. Мусин — 2 (буллит), 52:34 — 5:1.

Вратари: Литвинов — Самонов (Тодыков, 50:34).

Судьи: Мочалов, Прокуратов.

17 марта. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Счет в серии: 1-3 "Торос" (Нефтекамск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Голованов — 2 (Пименов), 17:56 — 1:0. Мих. Мальцев — 2 (Рычагов), 21:28 — 1:1. Кондратьев — 1 (Рычагов), 36:13 — 1:2. Банников — 1 (Гришин), 58:29 — 2:2. Гребенщиков — 3 (Александров, Орлович-Грудков), 64:26 — 2:3.

Вратари: Хомченко (58:10 — 58:29) — Мельничук.

Судьи: Соловьев, Спирин.

17 марта. Нефтекамск. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-3